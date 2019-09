08:00 Uhr

22. Meringer Marktlauf: Das sollten Teilnehmer wissen

Am 5. Oktober ist es wieder so weit: Der Meringer Marktlauf wird gestartet

Beim inzwischen 22. Marktlauf kann jeder Sportler mitmachen – auch Anfänger. Ein Marathonveteran gibt Tipps für die Teilnehmer.

Von Brigitte Glas

Zum diesjährigen, inzwi-schen 22. Meringer Marktlauf am 5. Oktober sind alle Läufer eingeladen, auch die Hobbyläufer, die Laufanfänger und diejenigen, die jetzt runter von der Couch und in die Laufschuhe wollen. Viele trainieren jetzt schon, und beim TV Mering laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Gerade für die Anfänger unter den Teilnehmern hat Marathonläufer und Hauptorganisator Thomas Schnitzler ein paar Tipps parat.

22. Meringer Marktlauf: Das ist neu

Heuer gibt es zwei Neuerungen: Die Laufstrecke des Hauptlaufes ist auf knapp zehn Kilometer verlängert worden und – interessant für die Anfänger – die Strecke ist unterteilt in drei Runden von je 3,3 Kilometern. Die andere Neuerung ist der „LaufMit-Lauf!“ über eine Runde. Die Laufanfänger brauchen also gar nicht so weit zu laufen und ein bisschen Zeit bleibt ihnen ja auch noch.

Nach Erfahrung von Thomas Schnitzler sollte sich jeder, der es nach langer Zeit ohne Sport wieder packen will, unbedingt von einem Arzt durchchecken lassen. Hat dieser sein Okay gegeben, gilt es, nicht zu übertreiben. Laufanfänger sollten sich laut Schnitzler eine kleine Laufrunde von zwei bis drei Kilometern suchen und diese mit der Zeit lieber mehrmals wiederholen: „Für Anfänger können schon 15 Minuten ausreichend sein, die man durch Gehpausen beliebig unterbrechen kann“. Drei Trainingseinheiten pro Woche mit jeweils zwei Tagen Pause dazwischen seien für Laufanfänger genug. Das Tempo sollte eher langsam sein. „Laufen Sie nur so schnell, dass Sie sich mit ihrem Trainingspartner noch mühelos unterhalten können“, so Schnitzler.

Profi hat Tipps für Läufer

Der ehemalige Marathonläufer und Organisator des Meringer Marktlaufs Thomas Schnitzler. Bild: Brigitte Glas

Vor dem Laufen brauche die Muskulatur gezielte Dehnübungen, ebenso danach. Dann bleibe auch der gefürchtete Muskelkater aus. Eigentlich immer, aber gerade bei wärmeren Temperaturen sei es wichtig, ausreichend zu trinken, auch bereits vor dem Laufen. Und mit vollem Magen laufe es sich auch nicht gut. Nach einer Hauptmahlzeit sollte man schon drei bis vier Stunden vergehen lassen. An Ausrüstung brauche der Läufer nicht viel. Das Wichtigste sind gute Laufschuhe. Daran sollte keiner sparen und sich vor allem im Fachhandel beraten lassen. In leichter luftdurchlässiger und atmungsaktiver Sportkleidung verlaufe das Training am angenehmsten. Keiner müsse alleine vor sich hin trainieren. In der Umgebung gebe es etliche Lauftreffs, die immer Neulinge aufnehmen. Laufen könne man so gut wie immer, bei jedem Wetter. Bleiben lasse man es besser, wenn gerade ein Gewitter tobt und wenn man krank ist, auch wenn es nur eine Erkältung ist.

Thomas Schnitzler weiß, wovon er spricht. Der ehemalige Ausdauersportler, Jahrgang 1958, kam über den Skilanglauf zum Laufsport. Seine Laufstrecken waren: auf der Bahn von 1000 bis 10000 Meter, Halbmarathon, Marathon und Berglauf. Nach dem Laufen auf Wettkämpfen machte er den Übungsleiterschein für Nordic Walking. Er war der Herausgeber der bekannten Laufbroschüre „Laufen in und um Augsburg“. Heute gibt er seine Erfahrungen als Lauf-Moderator bei Laufevents in und um Augsburg weiter.

Laufen für den guten Zweck

Für alle, die noch zweifeln, ob sie beim Marktlauf mitmachen sollen: Alle Teilnehmer am LaufMit-Lauf über 3,3 Kilometer tun auch noch ein gutes Werk. Ihr Startgeld wird an Lichtblicke, die Elterninitiative krebskranker Kinder in Augsburg, gespendet.

