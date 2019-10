220 E-Autos sind in Aichach-Friedberg unterwegs

Ladestationen:

24 Ladepunkte betreibt der Energieversorger LEW im Landkreis Aichach-Friedberg, also zwölf Ladestationen. Sie stehen laut LEW in Aichach in der Schulstraße 1, Freisinger Straße 112 (Gleichstrom-Schnellladestation), in Aindling in der Peter-Sengl-Straße 26, in Dasing in der Laimeringer Straße 10 (Gleichstrom-Schnellladestation), in Friedberg in der Uhrmachergasse 4, im Winterbruckenweg 55 und 56 (Gleichstrom-Schnellladestation), in der Aichacher Straße 18 (zwei Ladestationen), in Kissing in der Bahnhofsallee 13, in Pöttmes am Marktplatz 18, in Ried in der Hauptstraße 1.

Nur für Kunden bietet die Sarauer Energie Technik einen Ladepunkt Am Galgenfeld in Pöttmes an. Das gilt auch für den V-Markt in der Grünzweigstraße in Kissing und das Schlosshotel in Aichach-Blumenthal. Eine öffentliche Ladestation befindet sich nach Angaben des Landratsamtes außerdem in der Augsburger Straße 40 in Friedberg.