vor 3 Min.

23 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall am Businesspark

Eineinhalb Stunden lang war die Kreisstraße AIC 25 bei Friedberg-West nach einem Auffahrunfall gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, wollte eine Autofahrerin am Freitagnachmittag in Höhe Businesspark in Fahrtrichtung Derching auf die AIC 25 auffahren. Wegen des bevorrechtigten Verkehrs auf der Hauptfahrbahn musste sie wieder abbremsen und kam am Ende des Beschleunigungsstreifens zum Stehen. Der hinter ihr fahrende Pkw-Fahrer bemerkte dies zwar rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Ein nachfolgender Autofahrer prallte jedoch wegen des zu geringen Sicherheitsabstandes gegen den mittleren Pkw auf. Beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin im auffahrenden Pkw zogen sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23000 Euro. Zur Sperrung und Reinigung der Fahrbahn B war die Feuerwehr Friedberg im Einsatz.

