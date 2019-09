vor 47 Min.

25-Jähriger gerät auf der B2 bei Mering in den Gegenverkehr

Unfall in Mering an der Kreuzung B2 Mering Nord.

Wieso der junge Mann bei Mering auf die Gegenfahrbahn der B2 fuhr, ist noch unklar. Er verursachte große Schäden bei dem Unfall.

Ein Autofahrer ist in Mering in den Gegenverkehr geraten und hat so große Schäden verursacht. Am Mittwoch gegen 7 Uhr fuhr der 25-Jährige mit seinem Opel auf der Bundestraße B2 von Merching her kommend in Richtung Kissing.

Mann stößt auf B2 bei Mering mit zwei Autos zusammen

Aus noch ungeklärter Ursache geriet er laut Polizei rund 50 Meter vor der Kreuzung zur Ohmstraße/Augsburger Straße unvermittelt nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto, der von einem 56-Jährigen gefahren wurde.

Im weiteren Verlauf kollidierte dann der Opel des 25-Jährigen noch mit geringer Geschwindigkeit mit einem Ford einer 73-Jährigen. Außerdem beschädigte der Unfallverursacher zwei Verkehrsinseln im Kreuzungsbereich und ein Schild am Fahrbahnrand. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Insassen der unfallbeteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. (tril)

