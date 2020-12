vor 28 Min.

27-jährige Autofahrerin kommt ins Rutschen und prallt gegen Stromkasten

Eine 27-Jährige ist mit ihrem Auto am Montag gegen 8.50 Uhr in der Frühlingstraße in Mering in einen Stromkasten gerutscht. Und das trotz geringer Geschwindigkeit.

Eine 27-Jährige ist mit seinem Auto am Montag gegen 8.50 Uhr in der Frühlingstraße in Mering in einen Stromkasten gerutscht. Nach Angaben der Fahrzeugführerin kam sie trotz geringer Geschwindigkeit ins Rutschen und bremste falsch ab.

4.000 Euro Schaden bei Unfall in Mering

Der Pkw landete laut Polizei in einem am Straßenrand befindlichen Stromkasten. Dadurch entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die 27-jährige verletzte sich nicht, das Fahrzeug war noch fahrbereit. Der beschädigte Stromkasten wurde der zuständigen Firma gemeldet. (AZ)

Themen folgen