29-Jähriger fährt mit 1,6 Promille und wird erwischt

Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist in Kissing beim Fahren unter Alkoholkonsum von der Polizei erwischt worden. Laut Polizei zogen die Beamten den Mann am Samstag um kurz vor elf Uhr vormittags in der Münchner Straße aus dem Verkehr und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb anschließend eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

