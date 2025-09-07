Icon Menü
29-Jähriger in Kissing bei Verkehrskontrolle mit 1,6 Promille erwischt

Kissing

29-Jähriger fährt mit 1,6 Promille und wird erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in Kissing stellt die Polizei bei einem Autofahrer einen Alkoholgeruch fest. Der Test gibt ihnen recht.
    Bei einer Verkehrskontrolle stellt die Polizei in Kissing bei einem Autofahrer einen erheblichen Alkoholgehalt fest.
    Bei einer Verkehrskontrolle stellt die Polizei in Kissing bei einem Autofahrer einen erheblichen Alkoholgehalt fest. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist in Kissing beim Fahren unter Alkoholkonsum von der Polizei erwischt worden. Laut Polizei zogen die Beamten den Mann am Samstag um kurz vor elf Uhr vormittags in der Münchner Straße aus dem Verkehr und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb anschließend eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

