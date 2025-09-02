Icon Menü
30.000 Euro Schaden: Autofahrerin landet bei Ried im Straßengraben

Baindlkirch/Glon

Autofahrerin landet bei Baindlkirch im Straßengraben

Eine 79-Jährige kommt zwischen Glon und Baindlkirch von der Straße ab. Sie selbst bleibt unverletzt, an ihrem Auto ensteht ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.
    Eine 79-Jährige kam am Montag zwischen Glon und Baindlkirch von der Fahrbahn ab.
    Eine 79-Jährige kam am Montag zwischen Glon und Baindlkirch von der Fahrbahn ab. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Montagmorgen ist eine 79-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 7.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Glon nach Baindlkirch. Warum sie von der Straße abkam, ist noch unklar. Die 79-Jährige blieb dabei offenbar unverletzt, wurde aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Bis das Fahrzeug aus dem Graben gezogen worden war, musste die Fahrbahn gesperrt werden. Neben der Feuerwehr war auch der Abschleppdienst vor Ort. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden am Auto auf rund 30.000 Euro geschätzt. (AZ)

