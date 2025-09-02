Autofahrerin landet bei Baindlkirch im Straßengraben

Am Montagmorgen ist eine 79-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 7.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Glon nach Baindlkirch. Warum sie von der Straße abkam, ist noch unklar. Die 79-Jährige blieb dabei offenbar unverletzt, wurde aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Bis das Fahrzeug aus dem Graben gezogen worden war, musste die Fahrbahn gesperrt werden. Neben der Feuerwehr war auch der Abschleppdienst vor Ort. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden am Auto auf rund 30.000 Euro geschätzt. (AZ)

86510 Ried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßengraben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis