13:17 Uhr

30. Geburtstag: in Fesseln abtransportiert

Reichlich Alkohol war bei den Feiern am Wochenende im Spiel.

Eine unvergessliche Geburtstagsfeier schmiss ein 30-jähriger in Kissing. Am Ende wurde er an Händen und Füßen gefesselt von der Polizei abgeführt.

Gefeiert und reichlich getrunken wurde an diesem Wochenende. Alkoholisierte Gäste und Gastgeber hielten die Friedberger Polizei beschäftigt.

Lebhaft ging es etwa bei einer Geburtstagsparty in Kissing zu. Der Jubilar, der zu seinem 30. geladen hatte, schlug laut Polizei selbst gewaltig über die Stränge. Nach Angaben der Beamten musste er zum Abtransport sogar an Händen und Füßen gefesselt werden, da er um sich schlug und trat.

Auch auf einer Veranstaltung in Wulfertshausen konsumierte ein Mann zu viel Alkohol. Der 39-Jährige wurde laut Polizei aggressiv und pöbelte andere Gäste an. Zur Vermeidung weiterer Ausschreitungen musste er die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

