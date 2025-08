Böllergruppe des Schützenvereins Gunzenlee Kissing feiert 30-jähriges Bestehen

30 Jahre sind die Böllerschützen des Schützenvereins Gunzenlee in Kissing nun alt. Im Frühjahr 1995 entschlossen sich eine Handvoll Mitglieder, die Tradition des Böllerschießens wieder aufleben zu lassen. Schnell waren die Formalitäten erledigt, der Böller und eine einheitliche Tracht angeschafft. Am 26. Juli 1995 traf man sich zum ersten Training in einer Sandgrube beim Seewieshof und bereits im August desselben Jahres folgte der erste öffentliche Auftritt zur Feier eines runden Geburtstages.

Neujahrsschießen an der Burgstallkapelle

Wie es zur Traditionspflege des Böllerschießens gehört, folgten solche Auftritte immer wieder im Rahmen von runden Geburtstagen, Hochzeiten, Beerdigungen wie auch bei besonderen Veranstaltungen der Gemeinde. Besonders beliebt ist das traditionelle Neujahrsschießen, das jedes Jahr am Neujahrstag hunderte Gäste zur idyllisch gelegen Burgstallkapelle lockt. Auf den Tag 30 Jahre später wurde jetzt im Schützenheim der Gunzenlee-Schützen das Jubiläum gefeiert. Dazu wurden auch die befreundeten Böllergruppen der Schützenvereine aus Hörmannsberg, Bachern, Ried, Mering, Merching, Egenburg, Tegenrbach, Laimering und Wulfertshausen geladen und dieser Anlass für ein Gau-Böllertreffen genutzt. Der Böllerkommandant Gerhard Ortlieb sowie der erste Schützenmeister Markus Dosch begrüßten zahlreiche Gäste, darunter den Bürgermeister Reinhard Gürtner, 1. Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer, Böllerreferent Franz Eppeneder sowie Ehrenschützenmeister Alfred Breimeir.

Nachdem das Wetter an diesem Tag nicht mitspielte und aufgrund des Dauerregens sogar das Böllerschießen infrage gestellt wurde, nutzte man eine Regenpause und marschierte bereits vor dem angekündigten Zeitpunkt ins Stadion der Paartelhalle. Dort stellten sich knapp 90 Böllerschützen und fünf Kanonen in Position und ließen es unter den Augen und Ohren der Gäste und auf Kommando von Böllerkommandant Gerhard Ortlieb ordentlich krachen. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!