Der katholische Kindergarten in Bachern wird 30 Jahre alt und feiert sein Jubiläum

Unter dem Motto „Ich schenk dir einen Regenbogen“ feierte der katholische Kindergarten St. Hedwig in Bachern sein 30-jähriges Bestehen. Die Straße vor dem Kindergarten war eigens für das große Jubiläumsfest gesperrt, sodass sich alle Gäste ganz dem bunten Treiben widmen konnten. Viele Gäste, darunter Eltern, Kinder, Freunde und Unterstützer des Kindergartens, genossen bei bestem Wetter ein, vom Team liebevoll gestaltetes, Programm, welches mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Schnirch in der Kirche St. Georg begann.

„Wenn wir auf einen Geburtstag zurückblicken, der mehrere Jahrzehnte alt ist, schauen wir gerne auch darauf, wie alles begann“, so die Leiterin der Einrichtung, Daniela Schliebner. Walli Walkmann hielt als Gründerin der KiTa einen kleinen Vortrag über die Entstehung des Hauses, welches seine Wurzeln in einer Initiative der damaligen Eltern findet. Heute noch wird sie für ihr großes Herz, ihre Entschlossenheit und ihr Durchsetzungsvermögen verehrt. Viele Besucher waren auch ehemalige Kindergartenkinder, die nun selbst Eltern sind – einige mit ihren eigenen Kindern im Kindergarten. Der zweite Bürgermeister der Stadt Friedberg, Richard Scharold, zeigte nicht nur mit seiner Präsenz, sondern auch mit einem wunderschönen Blumenstrauß an das Team der KiTa seine Wertschätzung. Hinter all den Kindern steht ein beständiges Team, welches die Kinder nicht einfach nur betreut, sondern begleitet. Sie sind nicht einfach nur „jemand“ in „meiner“ KiTa. Sie sind wichtige Personen im Leben der uns anvertrauten Kinder. Ihr Alltag ist ein Stück ihrer Kindheit. Danke für eurer Sein und euer Tun! Jeder, der heute die KiTa in Bachern betritt, fühlt noch immer das Herzblut, welches damals in diese warmen Wände für Kinder gesteckt wurde.

