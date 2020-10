vor 42 Min.

34-Jährige missachtet die Vorfahrt und baut Unfall in Mering

In Mering verursachte eine 34-jährige Fahrerin einen Unfall.

In Mering verursachte eine 34-jährige Fahrerin einen Unfall, bei dem auch ihre sechsjährige Tochter verletzt wurde. Die Polizei sucht eine bestimmte Zeugin.

Am Montag gegen 12.20 Uhr missachtete eine Fordfahrerin die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" und stieß daraufhin mit einer 47-Jährigen zusammen. Die 34-jährige Fordfahrerin war mit Focus die Schulstraße in östlicher Richtung unterwegs, während die 47-Jährige mit ihrem VW von der Kanalstraße kam.

Unfall in Mering: Frau missachtet die Vorfahrt

An der Einmündung der beiden Straßen missachtete die 34-Jährige die Vorfahrt der 47-Jährigen und kollidierte mit ihr. Dabei verletzte sich neben der Fordfahrerin auch ihre sechsjährige Tochter, die mit im Auto saß - beide wurden leicht verletzt in die Augsburger Uniklinik gebracht, während die VW-Fahrerin in die Meringer Praxisklinik kam.

Unfall in Mering: Frau mit Kind wird gesucht

Der Ford wurde derweil abgeschleppt, die Freiwillige Feuerwehr Mering kümmerte sich mit 19 Mann unter anderem um die Verkehrsregelung. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens sucht die Polizei eine Zeugin: Diese habe kurz vor dem Unfall die Straße mit ihrer Tochter vor der wartenden 47-Jährigen VW-Busfahrerin überquert. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (pos)

