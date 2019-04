19:00 Uhr

350 Kinder ein Jahr lang vor dem Hunger retten

Meringer Luitpoldschule startet ein Projekt, bei dem auch die Ambérieu-Schule sofort dabei ist. 500 Kinder helfen bei mit bei der Aktion „Mary’s Meals“.

Von Christina Riedmann-Pooch

Gerade mal sieben Cent sind nötig, damit sich ein Kind satt essen kann. Als Gabriele Binkert, Lehrerin an der Luitpold-Grundschule und Gemeindereferentin in Merching davon hörte, war sie fasziniert davon. Das Konzept gehört zu Mary´s Meals, dessen Idee so einfach wie genial ist: Mit viel ehrenamtlicher Arbeit, Spenden, die direkt ankommen und vor Ort in Lebensmittel umgesetzt werden, damit ein nahrhafter Brei gekocht werden kann, gelingt der Kampf gegen Hunger und für Schulbildung. Dort wo die Kinder nichts zu Essen haben. Eben weil keine riesigen Summen fließen müssen und sich das Konzept, wie es Gründer Magnus MacFarlane-Barrow ausdrückt, so einfach verbreitet wie Graswurzeln, ist es so effektiv.

Kinder der Meringer Grundschulen sind sehr berührt

Auch in Mering breitete sich die Idee rasend schnell aus: Gabi Binkert holte an der Luitpoldschule nicht nur mit ihren Kollegen, der Schulleitung um Andrea Fischer und Wolfgang Frank die Kinder und deren Eltern ins Boot, sondern überzeugte mit ihrem Vortrag und der kleinen Ausstellung auch Susanne Geiger und Sonja Klar samt Team und Kindern an der Ambérieu-Schule.

Auch die Realschule Mering, die dieses Jahr bereits ein anderes Projekt unterstützt, hat schon zugesagt, dass sie im kommenden Jahr dabei sein wird. Die Kinder der Meringer Grundschulen, so berichten Lehrerinnen beider Schulen übereinstimmend, waren von den Bildern und Erzählungen sehr berührt. Sie überlegten genau, wie viele Kinder sich nun von ihren Spenden satt essen konnten. Oft war das Sammeln Thema im Morgenkreis, bei dem die Kinder erzählen dürfen, was sie bewegt oder erlebt habe. Kurz vor den Osterferien trafen sich alle zur Spendenübergabe, an der Luitpoldschule.

Fast wie ein kleines Fest wirkte es, als 500 Kinder, die mit ihren beklebten Spendenbüchsen im Pausenhof standen und begeistert mit Tobias Hagen, der zu dem Anlass extra aus seiner Elternzeit gekommen war, und seiner mitreißenden musikalischen Begleitung begeistert sangen.

Spenden sollen ohne Abzug bei den Bedürftigen landen

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler und Werner Kraus von der Sparkasse, der dafür sorgte, dass die Spenden ohne Abzug da landeten, wo sie gebraucht werden, kamen gerne dazu und waren dabei, als die Kinder ihre Spenden in den großen Sammelbehälter geben durften. Mary´s, Meals Schirmherrin Teresita von Gumppenberg lobte die Kinder für ihren Einsatz: „Kinder können sehr wohl etwas bewegen - man sieht, es ist euch nicht egal, wenn es anderen Kindern nicht so gut geht wie euch: Wenn viele Leute kleine Dinge tun, kann etwas Großes entstehen, denn diesen Betrag von 7 Cent kann jedes Kind sammeln“, ist Teresita von Gumppenberg überzeugt. Die Schirmherrin war bei vielen Essensausgaben vor Ort und weiß, wie viel es bedeutet, dass sich Kinder satt essen können und auch in ihrem Heimatland durch eine Schulbildung Perspektiven sehen. Gabriele Binkert war schon am Spendentag überwältigt, wie viel die Kinder sammeln konnten, seit kurz vor Ostern steht fest, dass die Kinder enorm viel bewegen konnten: Sie sammelten 4600 Euro Spenden. Das bedeutet, dass 350 Kinder aus Malawi nun jeweils ein Jahr lang zu essen bekommen können.

