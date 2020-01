10:05 Uhr

37-Jährige nahe des Merchinger Mandichosees bei Auffahrunfall verletzt

Auffahrunfall am Merchinger Mandichosee.

Ein 18-Jähriger hat auf Höhe des Merchinger Mandichosees zu spät gebremst. Beim daraus resultierenden Unfall verletzte sich eine 37-Jährige.

Nahe des Mandichosees in Merching ist es zu einem Unfall mit einer Verletzten gekommen. Am Mittwoch gegen 17 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Kia die Verbindungsstraße zwischen Königsbrunn und Mering in Richtung Mandichosee entlang. Im Bereich des Sees musste der 51-Jährige laut Polizei verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.

Ein 18-Jähriger mit seinem Audi bemerkte die Situation zu spät und prallte gegen den Kia. Die 37-jährige Beifahrerin des Kia-Fahrers erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bobingen. Es entstand ein Sachschaden von 1300 Euro. (tril)

Themen folgen