vor 23 Min.

39 Infizierte im Landkreis

300 Bürger befinden sich in Quarantäne

Bis Sonntagmittag ist die Zahl der Menschen im Wittelsbacher Land, die mit Covic-19 infiziert sind, auf 39 gestiegen. Insgesamt sind derzeit rund 300 Landkreisbürger in Quarantäne, berichtet Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts.

In die Zahl zur Quarantäne kommt allerdings Bewegung in beide Richtungen, sagt Müller: Neue Personen kommen dazu, andere werden bereits wieder entlassen. „Natürlich gibt es inzwischen auch Menschen, die infiziert waren und inzwischen wieder gesund sind“, so Müller. Details dazu will das Landratsamt am Montag melden.

Auch über das Wochenende war das Gesundheitsamt im Dauereinsatz, ebenso eine Reihe von Mitarbeitern aus dem erweiterten Krisenstab. Das Bürgertelefon unter der Nummer 08251/92-444 und die E-Mail-Adresse corona@lra-aic-fdb.de werden rege in Anspruch genommen, so Müller. (bac)