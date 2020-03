vor 36 Min.

4000 Euro Schaden: Fahrerin übersieht in Eurasburg Auto

Eine 58-Jährige verursacht einen Unfall. Laut Polizei Friedberg entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Eine 58-Jährige ist in Eurasburg unterwegs. Dort übersieht sie nach Angaben der Polizei Friedberg einen Pkw und stößt mit ihm zusammen.

Eine 58-Jährige übersah am Montagmorgen einen Pkw und stieß mit ihm zusammen. Die Fahrerin war mit ihrem Wagen in der Fesenmayrstraße in südöstlicher Fahrtrichtung unterwegs.

Unfall in Eurasburg: 4000 Euro Schaden

An der Kreuzung mit der Ulrichsfeldstraße übersah das von rechts kommende Auto eines 30-Jährigen und verursachte nach Angaben der Polizei Friedberg einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (pos)

