vor 38 Min.

41-jährige Mutter stirbt bei Unfall auf B300: Polizei nennt Details

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend bei Dasing auf der B300 ereignet. Die Straße wurde vollgesperrt.

Eine Frau ist bei einem schweren Unfall auf der B300 bei Dasing gestorben. Ihr vierjähriges Kind und ein 21-jähriger Autofahrer wurden schwer verletzt.

Auf der B300 ist es am Dienstagabend zwischen Dasing und Oberzell zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach einer stundenlangen Sperrung war die Straße wieder frei. Noch steht laut Polizei nicht genau fest, wieso es zu der Tragödie kam. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter hinzugezogen.

Frau gerät mit Kind in Gegenverkehr und stirbt bei Unfall auf B300

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war eine 41-jährige Frau mit ihrem Kind in einem Skoda von Friedberg kommend auf der B300 unterwegs, als sie gegen 18.05 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Ausfahrt Höbstl nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie frontal in einen entgegenkommenden Mercedes-Kleintransporter, gefahren von einem 21-Jährigen.

Unfall auf der B300: Vergebliche Reanimation von 41-jähriger Frau

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 41-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt. Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr sie aus dem Fahrzeug bergen konnten, führten hinzugerufene Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen durch. Die 41-Jährige erlag allerdings noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Unfall auf B300: Kind und 21-Jähriger schwer verletzt in Krankenhäusern

Ihr vierjähriges Kind erlitt schwere Verletzungen und musste in die Augsburger Uniklinik geflogen werden. Der 21-jährige Fahrer des anderen Unfallfahrzeugs kam mit schweren Verletzungen in die Unfallklinik Murnau. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro.

Nähere Details zum Unfallhergang oder zur Unfallursache sind bislang nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter eingeschaltet, der noch am Abend die Spuren vor Ort aufnahm. Bei den Unfallbeteiligten wurde zur Beweissicherung auch eine Blutentnahme angeordnet, die beiden Fahrzeuge wurden zur Begutachtung sichergestellt.

B300 bei Dasing war nach tödlichem Unfall ganzen Abend lang gesperrt

Die B300 war zwischen Friedberg und Dasing zur Unfallaufnahme und zur Beseitigung der an der Unfallstelle ausgelaufenen Öle am Dienstag bis 21.40 Uhr komplett gesperrt. Neben den beiden Rettungshubschraubern waren zwei Notärzte, vier Rettungswagenbesatzungen sowie rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Friedberg und Dasing im Einsatz. Weiterhin wurden noch Kräfte des Staatlichen Bauamts Augsburg zur Absicherung der Unfallstelle hinzugezogen. (zian/tril)

