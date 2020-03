vor 17 Min.

4300 Euro für soziale Arbeit in Mering

Eine große Summe spendete Monika Selder-Hoffmann an soziale Einrichtungen in Mering. „Unsere Spende kommt von Herzen“, betonte die Apothekerin der Markt Apotheke und der Unteren Apotheke. „Der für die Weihnachtsgeschenke unserer Kunden vorgesehene Betrag geht an fünf verschiedene Einrichtungen in Mering.“

Bei der Spendenübergabe war auch Apotheken-Stellvertreterin Andrea Goldhofer mit dabei. Gerne kamen die Vertreter der Organisationen in Mering zur Spendenübergabe in die Apotheke. Ute Becker vom evangelischen Förderverein erzählte in Vertretung von Susanne Weiß, dass der Verein die Küche im neuen Gemeindezentrum finanziere und nun mit dem Spendengeld weitere Küchengeräte für den offenen Mittagstisch anschaffen werde.

Waltraud Sedlmeir freut sich über die Finanzspritze für die MS-Gruppe. Damit können Ausflüge in die nähere Umgebung wie ins Friedberger Schloss und ins Textilmuseum ermöglicht werden. Auch die Gruppe „Miteinander-Füreinander“ von Luise Sepp hat durch die zahlreichen Rollstuhlfahrer bei Ausflügen hohe Kosten und kann mit dem Spendengeld einen Spezialbus mit Hebebühne finanzieren.

Im St. Afra Hospiz werden derzeit die Einsatztaschen der ehrenamtlichen Hospizbegleiter neu bestückt. Künftig sollen auch Produkte der Aromapflege und Hautpflegeöle enthalten sein, wie Christine Schwarz-Marinkovic berichtete. Ein großer Batzen der Spendensumme von 4300 Euro ging auch an die Meringer Tafel, die von Ingrid Engstle ins Leben gerufen wurde. Und nicht zuletzt freute sich auch Karl-Heinz Brunner als zweiter Vorsitzender der Ambulanten über die nachträgliche Weihnachtsgabe.

„Als Förderverein in der Sozialstation möchten wir dieses Mal mit der Spende den Betreuungsverein unter unserem Dach finanzieren.“ Die Gruppe ehrenamtlicher Betreuer plane demnächst einen Infoabend, bei dem der Referent bezahlt werden müsse.

„Alles sinnvolle Einsatzstellen“, fand Monika Selder-Hoffmann. „Wir wollen auch weiterhin mit Spenden Unterstützung geben“, versprach die Apothekerin.

