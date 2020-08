11:19 Uhr

48-Jähriger stellt illegal Sperrmüll ab

In Frieberg stellt ein 48-Jähriger Sperrmüll neben die Altglascontainer in der Maria-Alber-Straße. Doch dabei wird er beobachtet.

Ein 48-Jähriger hat in Friedberg illegal Müll abgeladen. Nach Angaben der Polizei stellte er am Sonntag gegen 0.45 Uhr Sperrmüll neben die Altglascontainer in der Maria-Alber-Straße. Ein Passant beobachtete ihn dabei und meldete sich bei der Friedberger Polizei. Er teilte den Beamten das Kennzeichen des „Transportfahrzeugs“ mit. So konnte der Täter ermittelt werden.

Täter räumt den Sperrmüll in Friedberg wieder weg

Er hat den abgelegten Sperrmüll zwischenzeitlich wieder weggeräumt, wie die Polizei mitteilt. Gegen den 48-Jährigen wurde aber wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (schr-)

