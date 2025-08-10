Das Volksfest ist ein Stück Friedberger Lebensgefühl

Ganz leicht hatte es das Volksfest heuer nicht: Das Auf und Ab beim Wetter sowie eine ganze Reihe von besucherträchtigen Veranstaltungen raubten ihm vermutlich ein paar tausend Gäste. Trotzdem ist das Fest ein Dauerbrenner. Denn es verkörpert ein Stück Friedberger Lebensgefühl.

Volksfest verbinden Friedbergerinnen und Friedberger von Kindheit an mit Sommer und Ferienbeginn. Hier treffen sich die Freunde, bevor sich alle ins Allgäu und an die Adria zerstreuen. Natürlich bringt das schon mal gehörige Sympathiepunkte, so dass es nicht von ungefähr kommt, dass in Friedberg in den ersten beiden Augustwochen noch relativ viel los ist, viele Menschen erst später in den Urlaub fahren.

Trotzdem zeigt die Bilanz dieses Jahres, dass so ein Fest kein Selbstläufer mehr ist. Früher war es weithin die einzige Großveranstaltung im August, inzwischen herrscht in der Region ein großes Angebot, fast Überangebot von Festivitäten für jede Altersgruppe. Der liebevollen Betreuung des Verkehrsvereins als Veranstalter und dem Engagement der Wirtsleute ist es zu verdanken, dass das Volksfest weiterhin punktet, egal ob beim Seniorennachmittag oder beim Partyabend für junge Leute.

Icon Galerie 79 Bilder Zum letzten Wochenende füllte sich das Festzelt auf dem Friedberger Volksfest, die Band Musikuss heizte den Gästen ein. Hier gibt es die besten Fotos.

Das Bier läuft hier schneller als beim Oktoberfest, wie mein Kollege Johannes Kiser recherchierte, der einen Abend im Ausschank mithalf. Das Angebot der Schausteller ist nicht riesig, dafür ist es gemütlicher als auf der Wiesn, wie eine Besucherin am Abschlusswochenende sagte. Die Stimmung im Zelt ist top, wie unsere Online-Bildergalerien zeigen: Was will man mehr? Vielleicht wieder ein Riesenrad für noch mehr Hochgefühl...