50 Millionen für einen Boulevard in Mering

Viel vorgenommen hat sich Gloria Lipert, falls sie in einem Jahr Merings neue Bürgermeisterin werden sollte.

Plus Ungewöhnlicher Kampagnenstart im Friseursalon. Was die parteifreie Kandidatin Gloria Lipert als Rathauschefin der Marktgemeinde erreichen möchte

Von Peter Stöbich

Ein von vier Sicherheitsleuten bewachter Friseursalon, in dem eine bisher kaum bekannte Bürgermeister-Kandidatin aus der Bibel zitiert – so ungewöhnlich wie Gloria Liperts Wahlkampfauftakt waren auch ihre Forderungen. Um sich über die Pläne und Ziele der parteilosen Bewerberin aus Neusäß zu informieren, waren lediglich drei Zuhörer in ihren Laden gekommen.

Die 31-Jährige denkt in großen Dimensionen: Auf rund 50 Millionen Euro schätzt sie die Kosten für einen sogenannten Boulevard-Ring, der künftig über die Boutteville- und Kirchstraße um Mering herumführen und das Zentrum zur gemütlichen Fußgängerzone machen soll. Häuser, die dabei im Weg stehen, sollen abgerissen werden. Park-Paternoster am Meringer Bahnhof Mehr Kreisverkehre und abgeflachte Bordsteine, freies WLAN, Shuttle-Busse bis St. Afra im Viertelstundentakt und eine Tiefgarage unter dem Rathaus sind nur einige von Liperts Vorschlägen. Am Bahnhof könnten große Park-Paternoster mit Werbe- und Solardachflächen entstehen, der Schlosspark soll zur öffentlichen Erholungsanlage werden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auch über die Finanzierung eines neuen Boulevards hat sie sich schon Gedanken gemacht: „Etwa die Hälfte könnte über Förderprogramme bezahlt werden.“ Für die verbleibenden 25 Millionen müsse die Kommune künftig Steuern und Gebühren, zum Beispiel für das Freibad, erhöhen. Auch durch Digitalisierung in der Gemeindeverwaltung könne man Geld einsparen sowie Einnahmen durch den Verkauf eines Meringer Boulevard-Magazins generieren. Zuschuss zum Fahrerschein von der Gemeinde Mering Eine weitere Forderung im Wahlprogramm: Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Unternehmen und Vereine sollen stärker mit dem Rathaus vernetzt werden, in dem es künftig eigene IT- und PR-Abteilungen gäbe. Um den Gemeinsinn der Menschen zu stärken, schlägt die Kandidatin ein generationenübergreifendes Patenschaftsprojekt vor. Über zwei Jahre könnten Jugendliche ehrenamtlich insgesamt 500 Stunden lang ältere Bürger betreuen und dafür zum Erwerb ihres Führerscheins 1000 Euro Zuschuss aus der Meringer Gemeindekasse bekommen. In ihrer eineinhalbstündigen Präsentation warnte die Friseurmeisterin davor, die Grundlagen unseres Lebens zu zerstören. Sie zitierte unter anderem eine Bibelstelle, „auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit“. Mahnung an die Zuhörer Ihre drei Zuhörer ermahnte sie: „Lasst euch nicht von Habgier, Neid und Hass leiten!“ Wie man nicht miteinander umgehen dürfe, zeige im Gemeinderat die „unangebrachte Hetzerei aus Richtung der scheinheiligen CSU“. Nur gemeinsam lasse sich im Großen wie im Kleinen Gutes bewirken. Zu einem weiteren Informationsabend über ihre Vorhaben lädt Gloria Lipert alle interessierten Bürger am 28. Juni um 19.30 Uhr in ihren Meringer Friseursalon in der Herzog-Wilhelm-Straße 7 ein. Lesen Sie dazu auch unseren Beitrag: Friseurmeisterin Gloria Lipert will ins Meringer Rathaus

