500 Euro Schaden bei gescheitertem Einbruchsversuch in Merching

In Merching versuchte ein Unbekannter, in eine Firma einzubrechen. Stehlen konnte er nichts, Unkosten verursachte der Täter dennoch.

Ein Unbekannter versuchte, in eine Firma am Lerchenberg in Merching einzubrechen. Laut Polizei geschah die Tat in der Zeit von Donnerstag bis Freitag, 8 Uhr. Der Täter sei bei dem Versuch zwar gescheitert, habe aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht.

Einbruch in Merching: Die Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

