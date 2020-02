vor 19 Min.

5000 Euro Schaden bei Auffahrunfall am Friedberger Bahnhof

Von Ute Krogull

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr kam es in der Friedberger Bahnhofstraße auf Höhe des Parkplatzes am Bahnhof zu einem Auffahrunfall. Eine 65-Jährige übersah laut Polizei, dass ein 41-Jähriger mit seinem Audi verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr mit ihrem BMW auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

