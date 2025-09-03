Unbekannter setzt Mülleimer in Friedberg in Brand

Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen Müllbehälter in der Äußeren Industriestraße in Friedberg in Brand gesetzt. Laut Polizei schüttete der Täter eine nicht näher definierbare Substanz in den mit Reifen gefüllten Müllbehälter aus Stahl und zündete diesen an. Sowohl Reifen als auch Mülleimer brannten ab. Das Feuer griff auf naheliegende Hölzer über, dennoch konnte die Freiwillige Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, sodass es nicht auf angrenzende Gebäude übergriff. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

