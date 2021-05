vor 36 Min.

57-Jähriger wirft Müllsäcke in Paar und wird erwischt

In Ottmaring warf ein Mann Müllsäcke in die Paar.

Beobachtet wird am Sonntag in Ottmaring ein 57-Jähriger, wie er zwei Müllsäcke in die Paar wirft. Der Mann wird von der Polizei ermittelt. Ihm droht nun Ärger.

Ein Müllsünder wurde am Freitag in Ottmaring erwischt. Laut Polizei warf ein 57-Jähriger gegen 21.30 Uhr im Bereich von Ottmaring zwei Müllsäcke in die Paar. Illegale Müllentsorgung: 57-Jähriger wird erwischt Dabei wurde er von einer 26-Jährigen beobachtet. Aufgrund der Mitteilung der Zeugin wurde der 57-Jährige ermittelt. Er holte daraufhin die Müllsäcke wieder ab. Gegen den Mann wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Illegale Müllentsorgung: Geldstrafen alleine reichen nicht aus

Umweltfrevel: Wo im Landkreis illegal Müll entsorgt wird

Themen folgen