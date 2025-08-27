60 Jahre Liebe: Diamantene Hochzeit von Maria und Horst Nemetz

Ein seltenes und ganz besonderes Jubiläum durften Maria und Horst Nemetz feiern: 60 Jahre Ehe. Gemeinsam blicken sie auf sechs Jahrzehnte voller gemeinsamer Erinnerungen, Herausforderungen und glücklicher Momente zurück.

Kennengelernt haben sich die beiden in Zillenberg, als Horst als Straßenbauarbeiter mit einer Firma aus Kirchheim im Ort tätig war. Unter der Woche waren die Arbeiter damals privat in den Häusern des Ortes untergebracht. Für Horst ergab sich ein freier Platz im sogenannten „Lipp“-Anwesen – ausgerechnet jenem Haus, in dem auch Maria wohnte. Während Horst seine Maria sofort bemerkte, ließ sich diese noch ein paar Tage Zeit, bevor auch sie auf ihn aufmerksam wurde. Was mit einem vorsichtigen Kennenlernen begann, entwickelte sich rasch zu einer besonderen Beziehung.

Vor 60 Jahren gaben sich Maria und Horst in Ried das Ja-Wort – mit vielen Gästen und einem Standesbeamten, den damals jeder kannte: der „Gmoa-Jaggl“. Zum diamantenen Jubiläum gratulierten nicht nur Familie und Freunde, sondern auch Bürgermeister Erwin Gerstlacher sowie Pfarrer Anton Brandstetter, der dem Ehepaar den Segen erteilte.

Nachbarn und langjährige Wegbegleiter versammelten sich bei Weißwurst und Breze, um das Ehepaar hochleben zu lassen. Viele kennen Maria und Horst bereits „seit Kindesbeinen an“ – schließlich wohnen die beiden noch immer im alten Posthaus von Zillenberg, in dem Maria einst aufwuchs. In diesem Haus spielte sich früher das halbe Dorfleben ab – es war das einzige mit einem Telefonanschluss. Ob eine Geburt anstand oder der Tierarzt gerufen werden musste – bei den Lipps, wie man sie nannte, liefen alle Fäden zusammen.

Heute genießen Maria und Horst ihre Zeit in vertrauter Umgebung, sie pflegen mit Freude den Kontakt zu ihren drei Kindern, vier Enkelkindern und mittlerweile auch zwei Urenkeln. Voller Dankbarkeit blicken sie auf ihr gemeinsames Leben zurück – und man spürt: Die Liebe von damals ist noch immer lebendig.

