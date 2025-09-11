60 Jahre Pfadfinder Kissing

Das 60. Jubiläum des Pfadfinderstammes Kissing wurde mit einem zweiwöchigen Zeltlager im Elsass gefeiert. Zum Start der Sommerferien reisten 80 Kinder, 25 Gruppenleiter und der Ehemaligenverein zu einem Zeltplatz nahe Colmar. Das Lager stand unter dem Motto „Gallier“. Die Kinder wurden in gallische Stämme eingeteilt, nähten eigene Umhänge und färbten sie in ihren Stammesfarben. In diesen Gruppen meisterten sie Spiele, Ausflüge, Workshops und übernahmen Lagerdienste wie Abspülen oder das Reinigen der Waschräume. Nach dem Zeltaufbau entstanden erste Lagerbauten wie Bänke, ein Bannerturm und ein Besteckregal.

Der erste Ausflug führte zur Hochkönigsburg in Orschwiller. Mit Audioguides erkundeten die Kinder die Burg, bevor es weiter in den benachbarten Affenpark ging. Auf dem Lagerplatz standen Workshops wie Flaschenbemalen, Wellness oder ein Stop-Motion- Film auf dem Programm. Ein Höhepunkt war der im Podcast-Workshop geschriebene Song, den die Kinder abends präsentierten. Bei Hitze sorgten Wasserschlachten und eine Planen-Wasserrutsche für die passende Abkühlung. Am Ende der ersten Woche startete eine dreitägige Wanderung, bei der sich die Stämme selbstständig in der Natur zurechtfinden mussten.

Für die jüngsten Mitglieder (7-10 Jahre) endete das Lager und sie traten nach einer Woche die Heimreise an. Die zweite Woche bot ein Highlight für alle: ein Ausflug nach Straßburg. Bei einer privaten Führung durch das Europäische Parlament wurden Plenarsaal, Besprechungsräume, Dolmetscherkabinen und Tagungsräume gezeigt. Anschließend erkundeten die Pfadfinder die Altstadt, tranken Kaffee, bummelten durch Läden und probierten den klassischen Elsässer Flammkuchen. Nach zwei intensiven Wochen mit vielen Erlebnissen stand schon wieder der Abbau an. Ein gelungenes Jubiläumslager, das sicher lange in Erinnerung bleibt.

