vor 3 Min.

6000 Euro Schaden bei Unfall: 66-Jähriger übersieht Smart

Ein 66-Jähriger hält kurz in der Äußeren Industriestraße in Derching am Straßenrand. Als er wieder anfahren will, kommt es zum Unfall.

Am Montag um 9 Uhr fuhr ein Opel-Fahrer in der Äußeren Industriestraße und hielt schließlich am Fahrbahnrand. Hinter ihm fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Smart; als der 66-Jährige anhielt, wollte sie an ihm vorbeifahren.

Unfall ohne Verletzte in Derching

Die Polizei meldet, dass der Mann aber plötzlich wieder losgefahren sei und den Wagen der 55-Jährigen übersehen habe. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (AZ)

