12:53 Uhr

6000 Euro Schaden bei Unfall in Kissing

Eine Autofahrerin hat in Kissing einem anderen die Vorfahrt genommen.

Eine Autofahrerin fährt auf der Kissinger Bachgasse, in Höhe der Hörmannsberger Straße kommt es zum Unfall. Dabei entsteht ein Sachschaden.

Mit ihrem VW fuhr am Dienstag gegen 11.15 Uhr eine 49-Jährige auf der Bachgasse in Kissing. An der Einmündung zur Hörmannsberger Straße missachtete sie aber die Vorfahrt eines Opel-Fahrers.

Unfall in Kissing: Keine Verletzten

Die beiden Autofahrer seien ineinandergekracht, meldet die Polizei Friedberg. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Die Fahrer blieben dabei unverletzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen