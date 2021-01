vor 19 Min.

61-Jähriger fällt in Fürstenfeldbruck und bricht sich die Hand

In der Fürstenfeldbrucker Innenstadt stürzte ein 61-Jähriger am Straßenrand. Dann fuhr ein Auto über seine Hand.

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Mittwoch in der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck. Ein 61-Jähriger überquerte gegen 11.40 Uhr die Schöngeisinger Straße in der Innenstadt und stürzte beim Betreten des Bordsteins.

Mann stürzt in Fürstenfeldbruck und muss ins Krankenhaus

Der Mann fiel zwar auf den Gehweg, jedoch ragte seine linke Hand noch in den Straßenbereich hinein. Ein stadtauswärts fahrender Pkw übersah wohl laut Polizei den Fußgänger und überfuhr dessen Hand.

Der Pkw, von dem nichts Näheres bekannt ist, setzte seine Fahrt jedoch fort. Der Fußgänger kam mit gebrochenen Fingern in eine Münchner Klinik. Zeugen des Vorfalls bittet die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck, sich unter 08141/612-0 zu melden. (pos)

