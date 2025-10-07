Icon Menü
61-Jährige nach Auffahrunfall in Friedberg leicht verletzt

Friedberg

61-Jährige nach Auffahrunfall in Friedberg leicht verletzt

Am Montag fährt ein Autofahrer auf der Augsburger Straße auf ein voraus fahrendes Auto auf. Die mitbeteiligte Fahrerin hatte plötzlich stark abgebremst.
    Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Auffahrunfall auf der Augsburger Straße in Friedberg
    Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Auffahrunfall auf der Augsburger Straße in Friedberg Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Montagmorgen hat sich auf der Augsburger Straße in Friedberg ein Auffahrunfall ereignet. Eine 61-jährige Autofahrerin bremste plötzlich ab, wodurch der Fahrer des Wagens dahinter auf ihr Auto auffuhr. Als Grund für das starke Abbremsen gab sie an, dass ein Auto im Gegenverkehr zu weit auf ihre Spur geraten sei. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 32-jährige Fahrer des hinteren Autos blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand ein leichter Sachschaden. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

