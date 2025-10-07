61-Jährige nach Auffahrunfall in Friedberg leicht verletzt

Am Montagmorgen hat sich auf der Augsburger Straße in Friedberg ein Auffahrunfall ereignet. Eine 61-jährige Autofahrerin bremste plötzlich ab, wodurch der Fahrer des Wagens dahinter auf ihr Auto auffuhr. Als Grund für das starke Abbremsen gab sie an, dass ein Auto im Gegenverkehr zu weit auf ihre Spur geraten sei. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 32-jährige Fahrer des hinteren Autos blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand ein leichter Sachschaden. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

