64-Jähriger mit fast einem Promille in Dasing unterwegs

In Dasing muss sich ein 64-Jähriger einem Alkoholtest unterziehen.

In Dasing muss sich ein 64-Jähriger einem Alkoholtest unterziehen. Was ihn nun erwartet.

Zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot erwarten einen 64-Jährigen. Wie die Friedberger Polizei mitteilt, war der Mann am Samstag gegen 17 Uhr mit seinem Pkw in der Dasinger Bachstraße unterwegs.

Alkohol am Steuer: Polizei ermittelt gegen 64-Jährigen in Dasing

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille in seinem Atem. Die Polizei unterband seine Weiterfahrt. (pos)

