69-jähriger Fahrer mit 1,32 Promille verursacht schweren Unfall in Mering

Mering

69-jähriger Autofahrer verursacht im 1,32 Promille am Steuer Unfall

13.000 Euro Schaden nach Unfall in Mering. Fahrer wird leicht verletzt.
    Ein Alkoholtest brachte bei einem Mann in Mering ein klares Ergebnis: 1,32 Promille.
    Ein Alkoholtest brachte bei einem Mann in Mering ein klares Ergebnis: 1,32 Promille. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr war ein 69-jähriger Autofahrer auf der Münchener Straße in Mering unterwegs. Er geriet mit seinem Auto zu weit nach rechts und prallte dort gegen ein geparktes Fahrzeug. Das Fahrzeug des 69-Jährigen wurde durch den Aufprall so massiv beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war, er selbst wurde leicht verletzt. Als die Polizeikräfte der Friedberger Polizeiinspektion den Unfall aufnahmen, nahmen sie bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 69-Jährigen sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. (AZ)

