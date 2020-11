vor 51 Min.

7.500 Euro Schaden bei Unfall: 66-Jähriger missachtet Vorfahrt

Ein 66-Jähriger missachtet im Friedberger Ortsteil Derching die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Danach kommet es zum Unfall.

Einen Unfall hat ein 66-Jähriger am Donnerstagmorgen verursacht. Der Mann befuhr mit seinem Renault den Winterbruckenweg in Friedberg-Derching. Gleichzeitig war ein 65-Jähriger mit seinem Toyota auf der AIC 25 in Richtung Bergen unterwegs.

Unfall in Derching: Schaden beträgt etwa 7.500 Euro

An der Kreuzung zur AIC 25 nahm der 66-Jährige laut Polizei dem Toyotafahrer die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Der 65-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen