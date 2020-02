16:56 Uhr

7000 Besucher feiern beim Friedberger Faschingsumzug

7000 Zuschauer, darunter viele Familien mit Kindern, säumten am Faschingsdienstag die Straßen in Friedberg. 44 Gruppen machten mit.

Über 40 Gruppen machen beim Faschingsumzug in Friedberg mit. Unsere Redakteurin Ute Krogull ist in der Gruppe der Eulen mit dabei – und gewinnt.

Von Ute Krogull

Irgendwann zwischendrin fürchte ich, jetzt fliegt mir gleich der Kopf weg. Der Wind stürmt durch Friedberg und wir Faschingseulen müssen ganz schön Federn lassen. Warum habe ich mir das angetan? Warum habe ich in einer schwachen Minute „Ja!“ gesagt, als eine meine liebsten Friedberger Faschingsgruppen, die „Treuen Friedberger Faschingsfans“, mich gefragt hat, ob ich bei ihr mitlaufen will?

Jetzt wackelt das Gestell mit einem riesigen weißen Federkopf bedrohlich, ich stemme mich gegen den Wind, mir ist heiß und es beschleicht mich die Furcht, dass der Ohrwurm von „Johnny Däpp“ mir mein Leben lang bleibt. Trotzdem bekomme ich die Antwort bei dem Umzug am Faschingsdienstag zigfach: Es ist ein grandioses Erlebnis.

7000 Zuschauer beim Umzug in Friedberg

Normalerweise ist einem als Journalistin nicht besonders an Komplimenten gelegen. Sagt einem ein Politiker „Ihr Artikel war gut“, hat man gleich das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Aber wenn 7000 Zuschauer an einem kalten, windigen und regnerischen Nachmittag die Straßen säumen und man gefühlt von jedem Zehnten hört „Ihr seht’s super aus!“, dann ist das schon etwas, an das man ich gewöhnen kann. Nicht nur als Frau.

99 Bilder Friedberg feiert Fasching - der Umzug in der Bildergalerie

Neun Eulen sind wir, davon zwei Männer. Und damit eine von 44 Gruppen, sei es Wagen, Garden oder Fußgruppen, die alles geben. Vor allem die Fußgruppen aus Friedberg und dem Umland haben sich Riesenmühe gemacht mit ihren Kostümen. Bei der Aufstellung am Volksfestplatz üben die Hexen, die hinter uns laufen, noch schnell ihre Choreografie. Besen schwenken, Kreise drehen? Brauchen wir nicht, wir überzeugen allein durch unseren Auftritt, denke ich mir.

Trotzdem ist ab und zu ein Tänzchen drin, wenn der Zug mal wieder stockt. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht mit meinen Mit-Eulen verheddere. Und ich weiß jetzt, wie es Queen Mum ihr Leben lang ging: Immer dahin schauen, wo die Handykameras sind, damit alle glücklich sind, immer huldvoll winken. In meinem Fall heißt das, so graziös wie möglich die Flügel schwenken.

Den großen Nachteil, am Umzug teilzunehmen, lerne ich bald: Man kriegt nicht viel von den anderen Gruppen mit. Vor uns läuft der chinesischen Glücksdrache Friedolong, hinter uns tanzt eine Hexengruppe, in der Ferne hüpfen Schokobons im Zug mit. Die „scharfen Früchtchen“ der Band Brasseroni heizen uns ein. Mehr bekomme ich nicht mit. Doch was wir dafür umso besser sehen, sind die vielen Maschkerer am Straßenrand. „Familienfasching“ ist also in Friedberg tatsächlich nicht nur ein Slogan, sondern es wimmelt nur so von kleinen Cowboys, Einhörnern und. Prinzessinnen.

Die „Treuen Friedberger Faschingsfans“ sind zum sechsten Mal beim Umzug mit von der Partie. Ute Krogull von der Friedberger Allgemeinen (ganz rechts) war dabei. Bild: Klaus Rainer Krieger

Guzzis werden ins Massen unters Volk geworfen; die Kinder am Straßenrand sagen artig „Danke!“ – und dürften bis Weihnachten mit Bonbons versorgt sein. Die Stadt Friedberg versorgt die Gruppen zwar mit Süßigkeiten, wir haben aber auch zugekauft. Trotzdem ist es ein schrecklicher Moment, als ich kein einziges Bonbon mehr habe und in das enttäuschte Gesicht einer kleinen Elfe schaue.

Wer hat das beste Kostüm beim Friedberger Faschingsumzug?

Zum sechsten Mal sind die „Treuen Friedberger Faschingsfans“ beim Umzug mit von der Partie. Man kennt sie als schräge Vögel, Frösche, Uhren. Mit dem Eulenkostüm bekommen wir tatsächlich auf den ersten Platz bei der Prämierung, gefolgt von den „Faschingsfreunden Baiershofen“ als „Peter Pan“ und unseren Freunden von „Frieda kommt“.

