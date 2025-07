Friedberg feiert 75 Jahre Romantische Straße

Die Stadt Friedberg feierte mit einem kleinen Programm die Mitgliedschaft im Verbund „Romantische Straße“. Eine zweieinhalbstündige Radtour in Form eines Herzens stand am Vormittag auf dem Programm, am Nachmittag waren eine Stadtführung und eine Führung im Wittelsbacher Schloss angeboten. Zum Abschluss des Tages gab es für alle Teilnehmer einen Empfang im Hafnergarten. Dort stehen die von der Gartenfirma Dehner gezüchteten Rosenbüsche mit dem Namen „Romantische Straße“.

Bürgermeister Roland Eichmann ging bei seiner Rede auf den Werdegang der Straße ein, die mit Gründung der Arbeitsgemeinschaft „Romantische Straße“ 1950 in Augsburg begann. Die rund 460 Kilometer lange Strecke führt von Würzburg bis nach Füssen. 29 Mitgliedsstädte haben insgesamt jährlich fünf Millionen. Gästeübernachtungen und ca. 20 Millionen Tagesgäste.

Friedberg hat rund 42.000 Übernachtungsgäste

Nach zähem Ringen konnte Friedberg unter Bürgermeister Albert Kling 1981 der Organisation beitreten, es war keine weitere Kommune erwünscht. Er erkannte damals schon die Wichtigkeit dieser Straße auch für Friedberg. Fortan machte der Europa-Tourenbus wöchentlich Halt in Friedberg. Albert Kling war zusammen mit allen Bürgermeistern 1982 bei der Eröffnung der Romantischen Straße in Japan dabei, für ihn ein unvergessliches Erlebnis.

Bürgermeister Roland Eichmann stellte hervor, dass für Friedberg der Individualtourismus Camping, die rund 42.000 Übernachtungsgäste, dazu noch viele Tagesgäste, von großer Bedeutung sind, was aber noch ausbaufähig sei. Die Stadt erfahre eine erhöhte touristische Beachtung und Integration bei den internationalen Marketingmaßnahmen der Romantischen Straße. (AZ)