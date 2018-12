vor 40 Min.

77-Jähriger Friedberger muss Führerschein abgeben

Immer wieder ist ein Mann aus Friedberg mit einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Nach einem Unfall ist er nun seine Fahrerlaubnis los.

Bereits mehrfach war ein 77-jähriger Friedberger durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen – am Dienstagabend hat er nun nach einem Unfall seinen Führerschein abgeben müssen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen halb sechs auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Frechholzhausen und Derching unterwegs. Kurz vor dem Wald geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommendes Auto konnte gerade noch ausweichen. Allerdings stießen die beiden Pkw mit den Außenspiegeln aneinander. Der 77-Jährige fuhr jedoch einfach weiter – und geriet erneut in den Gegenverkehr. Dabei rammte er ein anderes Auto seitlich. Nach Angaben der Polizei wurde die beiden Autos an den Seiten völlig demoliert. Durch herumfliegende Teile nahm die Motorhaube eines weiteren Pkw Schaden. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weil der Mann bereits zuvor im Straßenverkehr auffällig geworden war, ordnete die Staatsanwaltschaft an, die Fahrerlaubnis zu beschlagnahmen.

