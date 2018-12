vor 53 Min.

79-Jähriger will auf A8 wenden und verursacht schweren Unfall

Wegen eines Unfalls auf der A8 Höhe Dasing musste am Mittwochvormittag die Autobahn Richtung München komplett gesperrt werden. Ein 79-Jähriger, so die Polizei auf Nachfrage, wollte wohl auf der Autobahn wenden. Ein nachfolgender Fahrer konnte nicht mehr bremsen und raste in den Wagen des Mannes. Während er dabei nur leicht verletzt wurde, musste der 79-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie lange die Sperrung der A8 andauern wird, ist aktuell noch unklar. (AZ)

