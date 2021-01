vor 33 Min.

8000 Euro Schaden: 35-Jährige verursacht Unfall auf Kreuzung in Kissing

Eine 35-Jährige kommt vor einer Kreuzung in Kissing zu spät zum Stehen. Eine weitere Autofahrerin versucht laut Polizei noch auszuweichen - vergeblich.

Zu spät angehalten hat eine 35-jährige Autofahrerin in Kissing. Die Frau war am Mittwoch gegen 8.10 Uhr mit ihrem Opel auf der Fliederstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schulstraße musste sie anhalten, kam jedoch erst im Kreuzungsbereich zum Stehen.

Unfall in Kissing: Schaden beträgt laut Polizei 8000 Euro

Dort fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Daimler vorfahrtsberechtigt in den Kreuzungsbereich ein. Sie versuchte noch dem Opel auszuweichen, konnte den Zusammenstoß laut Polizei aber nicht mehr verhindern. Dabei wurde niemand verletzt, insgesamt entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (pos)

