vor 4 Min.

8000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Friedberg-West

Die Polizei musste am Sonntagabend einen Auffahrunfall in Friedberg-West aufnehmen.

Opel-Fahrerin erkennt zu spät, dass das Auto vor ihr stoppt und fährt auf.

Am Sonntag gegen 18.30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße AIC 25 bei der Abfahrt zur Blücherstraße in Friedberg-West ein Auffahrunfall. Laut Polizei musste ein 42-jähriger VW-Tiguan-Fahrer stoppen, weil vor ihm ein Autofahrer stark abbremste. Eine nachfolgende 26-jährige Opel-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Tiguan auf. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Themen folgen