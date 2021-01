11:56 Uhr

82-Jähriger fährt in Kissing über Rot und baut einen Unfall

In Kissing überfährt ein 82-Jähriger eine rote Ampel. Sein Fehlverhalten hat zumindest finanziell gravierende Folgen.

Einen Unfall verursachte ein Senior in Kissing. Der 82-Jährige war am Dienstagvormittag mit seinem Dacia auf der Münchner Straße in Richtung Mering unterwegs. An der Kreuzung zur Grünzweigstraße missachtete er laut Polizei eine rote Ampel und stieß deshalb im Kreuzungsbereich mit einem 71-jährigen Citroën-Fahrer zusammen.

Unfall in Kissing: Schaden beträgt etwa 4500 Euro

Dieser war von der Grünzweigstraße in die Münchner Straße eingefahren. Die beiden Männer blieben unverletzt, während an den Autos ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro entstand. (pos)

