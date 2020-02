vor 22 Min.

86-Jähriger nach Fahrrad-Sturz in Kissing verletzt

Bei einem Fahrradunfall ist in Kissing ein 86-jähriger Mann verletzt worden.

Ohne Fremdeinwirkung ist ein 86-Jähriger am Donnerstagabend in Kissing vom Fahrrad gestürzt. Er musste anschließend ins Krankenhaus Friedberg gebracht werden.

Leicht verletzt wurde ein 86-Jähriger, der am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad auf der Kirchstraße in Kissing fuhr und ohne Fremdeinwirkung stürzte. Laut Polizei musste ein Rettungswagen zur Versorgung gerufen werden. Er brachte den 86-Jährigen in das Krankenhaus Friedberg.

