86-Jähriger schlägt in Kissing auf Ehefrau ein: Opfer lebensbedrohlich verletzt

Kissing

86-Jähriger schlägt auf Ehefrau ein: Opfer lebensbedrohlich verletzt

Am Freitag verletzt in Kissing ein Mann seine Frau lebensbedrohlich. Die 87-Jährige wird in ein Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.
    In Kissing schlägt ein Mann auf seine Ehefrau ein und verletzt sie dabei lebensbedrohlich.
    Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    In Kissing hat am Freitagmorgen ein 86-Jähriger seine Ehefrau lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann die 87-Jährige nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 5 Uhr in einem Einfamilienhaus. Nähere Informationen sind aktuell nicht bekannt. Die Frau, die lebensbedrohlich verletzt wurde, wurde vor Ort umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann befindet sich nun in Haft.

    Mann verletzt in Kissing seine Ehefrau lebensbedrohlich

    Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 86-Jährige am Tag darauf einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Da sich der Mann nach Angaben der Polizei offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte, wurde er in eine entsprechende Justizvollzugsanstalt gebracht.

    Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. (AZ)

