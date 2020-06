11:32 Uhr

90 Jahre, 15 Enkel, sechs Urenkel und ein Geheimnis

Ihren 90. Geburtstag hatte Ilse Anderhofstadt aus Merching im Voraus geplant - bis Corona ihr einen Strich durch die Rechnung machte.

Dieser Samstag war für eine Merchingerin ein besonderer Tag: Ilse Anderhofstadt feierte im Rahmen ihrer engsten Angehörigen stolze 90 Jahre. Obwohl aufgrund der Coronakrise keine Besuche möglich waren, war es ein turbulenter Tag. Türklingel und Telefon standen kaum still: Familienmitglieder, Bekannte und Freunde sprachen ihre Glückwünsche aus oder überreichten Geschenke.

Geplant war der große Tag aber ganz anders – in einer idyllisch gelegenen Gaststätte im Kreise ihrer großen Familie, die der Jubilarin sehr wichtig ist. „Besonders stolz bin ich auf meine zwei Söhne und zwei Töchter, die mir 15 wunderbare Enkel geschenkt haben. Auch bin ich inzwischen begeisterte Uroma von sechs Mädchen“, berichtete die Merchingerin mit leuchtenden Augen.

Eine Merchingerin wird 90: Was ist ihr Geheimnis?

Das Geheimnis ihres Alters? „Ich bin aber überzeugt, dass man eine Aufgabe braucht, damit einem nie langweilig wird. Meine größten Hobbys sind das Basteln, das Stricken und selbstverständlich meine große Familie. Über schwere Zeiten hinweg geholfen hat mir mein Glaube, der mir stets Zuversicht gab.“

Und schwierige Zeiten gab es im Leben Anderhofstadts sehr wohl. Die gebürtige Schlesierin überstand mehrere Schicksalsschläge wie die Flucht als 15-jähriges Mädchen. 1945 im oberbayerischen Schongau angekommen trat sie bei einem Notar eine Stelle als Chefsekräterin an.

Mit ihrem Mann hat sie zwei Söhne und zwei Töchter großgezogen

1950 lernte sie die Liebe ihres Lebens und ihren zukünftigen Ehemann kennen, mit dem sie ihre zwei Söhne und zwei Töchter großzog, der mit nur 67 Jahren starb.

Seit 1993 lebt die Seniorin in Merching bei ihrer Tochter Claudia und kümmert sich noch um nahezu alle Dinge ihres alltäglichen Lebens: „Über den Haushalt sowie meine Rechnungen mache ich noch alles selbst; bei Einkäufen oder längeren Autofahrten unterstützen mich meine Kinder und Enkel tatkräftig. Ich bin sehr dankbar, dass es mir so gut geht und hoffe, dass dies noch lange so bleibt, denn ich möchte unbedingt noch mehr Urenkel erleben!“

