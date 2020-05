16.05.2020

90. in schwierigen Zeiten

Ein runder Geburtstag sieht in Zeiten von Corona im Pflegeheim anders aus als sonst. Um Erika Hörmann ihren 90. Geburtstag trotzdem möglichst schön zu gestalten, kümmerte sich die Verwaltung des Karl-Sommer-Stifts um die festliche Dekoration und überreichte einen Blumenstrauß. Zudem hatte ihre Nichte per Rundschreiben Vereine und Verwandte gebeten, selbst gestaltete Glückwünsche ins Karl-Sommer-Stift zu schicken. Für die Jubilarin ein Zeichen, dass viele Menschen an diesem Tag an sie dachten.

