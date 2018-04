vor 52 Min.

99 Bilder für eine bessere Zukunft

Das Meringer Bündnis für Nachhaltigkeit organisiert die Ausstellung „Glänzende Aussichten“

Von Heike Scherer

Ein Paar blickt hinaus auf das Meer, auf dem Kunststoff in allen Farben herumschwimmt. Sagt die Frau: „Ich würde nur blaue Plastiktüten zulassen.“ Diese Karikatur ist Titelbild des Flyers und Kataloges zu der Ausstellung „Glänzende Aussichten“ in der Meringer Bücherei. Viele Besucher nutzten bereits die Vernissage, um sich einen Überblick zu verschaffen und bei Getränken und hauptsächlich vegetarischen Snacks mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Ein abgemagerter afrikanischer Junge betet um etwas Essen und Kleidung, während ein wohlgenährter Amerikaner darum bittet, dass nicht noch einmal eine Ölplattform im Meer explodiert. Nicht weit entfernt von dieser Karikatur liest eine Frau ihrem Mann entsetzt die Zeitungsmeldung „Uran im Trinkwasser“ vor, der vor dem Fernseher mit einem Bierkrug in der Hand die Olympiade ansieht und dazu nur denkt: „Hauptsach, im Bier is nix.“

Michael Dudella organisierte im Rahmen seiner Tätigkeit als Bildungsreferent bei der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Augsburg die Ausstellung im Juni 2017 in der Stadt Dinkelsbühl. „Sie zog viele Besucher an und ich hatte die Idee, sie mit dem Bündnis für Nachhaltigkeit nach Mering zu holen“, verriet er.

Gemeinsam mit Hans Schneider holte er die Bilder in Würzburg ab, hängte sie in der Bücherei auf und brachte den Geschäften die vorab gewünschten Karikaturen vorbei. 63 Bilder fanden in der Bücherei Platz, 36 weitere sind in 14 Geschäften, darunter Optik und Schmuck Spengler, Schuh Steinbrecher, Elektro Röhm, Bioladen natufit, Mode Sailer, Töpferei Lipp und viele weitere zu sehen. Mit beißender Ironie regen die 99 Zeichnungen zu Lebensstil, Ernährung, Konsum, Klimawandel, Flüchtlinge, Energie und Gerechtigkeit den Betrachter zum Nachdenken an und machen ihm Mut, unerträgliche Situationen zu ändern. Ziel des Bündnisses für Nachhaltigkeit ist, die Marktgemeinde und Umgebung durch gezielte Aktionen „nachhaltiger“, d. h. umweltbewusster zu gestalten.

Die Band „Kinihas’n“ aus München umrahmte den Abend mit vielen kabarettistischen Liedern. Sabine Slawik von der Misereor Geschäftsstelle Bayern erklärte die Gründe für die Konzeption der Ausstellung: Humor helfe, die Hoffnung zu bewahren, und rufe zur Umkehr und Veränderung des Lebens oder Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger auf. „Wir fahren mit dem riesigen SUV zum Bioladen oder beißen in ein Würstchen, ohne zu wissen, wie das Schwein gelebt hat“, sprach sie zwei typische Situationen an.

Pfarrer Thomas Schwartz verdeutlichte die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus. Karikaturen seien überladen, lassen den Betrachter innehalten und überlegen, was zu viel geworden sei und abgeladen werden müsse, sagte er. Nachhaltigkeit sei wichtig aus Verantwortung gegenüber Gott, den Mitmenschen und vor allem den nachfolgenden Generationen. „Jeder Mensch möchte gut und effizient handeln und in guter Erinnerung bleiben“, so Schwartz.

Gott habe einen Plan für die Welt und der Mensch den Auftrag, sie zu verwalten und ihr Gutes zukommen zu lassen.

Themen Folgen