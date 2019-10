vor 44 Min.

A8: Betonmischer kommt von der Fahrbahn ab und kippt um

Immer wieder sorgt Sekundenschlaf für schwere Unfälle. Ein 22-Jähriger nickte am Mittwoch am Steuer seines Betonmischers ein und kippte mit dem Fahrzeug um.

Ein 22-Jähriger ist am Mittwoch auf der A8 mit seinem Betonmischer von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Erste Erkenntnisse deuten auf Sekundenschlaf hin.

Auf der A8 ist am frühen Mittwochmorgen ein Betonmischer von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Fahrer des in Ungarn angemeldeten Baustellenfahrzeugs konnte sich selbst befreien und kam mit mittelschweren Verletzungen ins Dachauer Klinikum. Die Polizei vermutet, dass der 22-jährige Serbe zuvor am Steuer eingeschlafen war. Eine Fremdbeteiligung schließen die Ermittler aus.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Sulzemoos und Odelzhausen. Insgesamt waren vier Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden im Einsatz. Am Mittwochmorgen dauerte die Bergung des schweren Fahrzeugs noch immer an. Die Verkehrssicherung übernahm der Autobahnbetreiber Autobahnplus. Der Sachschaden an dem unbeladenen Betonmischer beträgt 20.000 Euro. (AZ)

Themen folgen