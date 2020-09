11:04 Uhr

A8 nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen teilweise gesperrt

Rettungskräfte arbeiten nach einem Unfall auf der Autobahn A8 zwischen Adelzhausen und Dasing. Zwei Fahrspuren sind aktuell blockiert, es staut sich.

Auf der Autobahn A8 hat es am Sonntagvormittag zwischen Adelzhausen und Dasing einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei waren in die Kollision auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart mehrere Fahrzeuge involviert. Noch liegen keine genaueren Erkenntnisse über mögliche Verletzte vor. Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr.

Aktuell arbeiten Rettungskräfte unter anderem mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers daran, die beteiligten Personen zu versorgen und die Unfallstelle zu bereinigen. Der Verkehr fließt derzeit weiter auf einer Fahrspur, es staut sich. Aktuell beträgt die Verzögerung nach Angaben der Polizei etwa eine halbe Stunde. (AZ)

Weitere Informationen in Kürze.

