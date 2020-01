10:29 Uhr

A8 zwischen Odelzhausen und Sulzemoos eineinhalb Stunden gesperrt

Folgenschwerer Fahrstreifenwechsel auf der A8: Nach einem Unfall war die Autobahn A8 am Donnerstag 90 Minuten gesperrt.

Von Ute Krogull

Am Donnerstag kurz nach 16 Uhr wechselte die Fahrerin eines Porsche, Richtung München fahrend, vom linken auf den mittleren Fahrstreifen, übersah jedoch einen dort fahrenden Mercedes und schob diesen rechts gegen einen Sattelzug, meldet die Polizei. Die Insassen der Pkw wurden leicht verletzt. Unmittelbar dahinter bremste ein auf der linken Spur fahrender Mann seinen Audi ab und kam zum Stehen. Ein hinter ihm fahrender Audi konnte nicht rechtzeitig anhalten und fuhr dem Vordermann kräftig auf.

Hinter diesem kam noch ein Mercedes-Fahrer, der infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bzw. zu geringen Sicherheitsabstands nicht hätte anhalten können und deshalb auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, dann aber gegen einen VW stieß.

Autobahn A8: Fünf Autos mussten abgeschleppt werden

Die beschädigten Fahrzeuge standen über alle drei Fahrstreifen, so dass es zur Vollsperrung zwischen Odelzhausen und Sulzemoos kam. Von einem zunächst nur vorsorglich alarmierten Rettungswagen wurden dann weitere angefordert und insgesamt vier Personen mit jeweils nur leichten oder gar keinen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehr als 70.000 Euro, fünf Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Da ein Beteiligter nicht sofort aussteigen konnte, wurden mehrere Feuerwehren zur Bergung und Absicherung angefordert. Die Vollsperrung der A 8 Richtung München konnte erst nach 90 Minuten aufgehoben werden. Es hatte sich bereits ein Stau von mehr als schs Kilometern Länge gebildet und auch die Umleitungsstrecken waren stark belastet. (FA)

