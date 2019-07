13.07.2019

Ab jetzt heißt es „Habe die Ehre!“

Die elfte Friedberger Zeit ist eröffnet. Das Wetter spielte anders als befürchtet auch mit. Der Einzug zum Start packt die Friedberger selbst jedes Mal aufs Neue

Von Tom Trilges

Die Friedberger, die den Einzug zu „ihrem“ Altstadtfest schon seit Jahrzehnten kennen, hatten am Freitag ab 18 Uhr sichtbar Freude im Gesicht stehen. Wer zum ersten Mal da war, konnte einfach nur staunen. So Birgit und Olaf Johannßon. „Die Handwerker der verschiedenen Zünfte zu sehen in ihren Gewändern aus der damaligen Zeit, ist toll“, sagte der Norddeutsche. Das Paar wohnt seit vergangenem Jahr in Merching. Das Altstadtfest lassen sie sich nicht entgehen. „Das ist ja nur alle drei Jahre, und da war es keine Frage, dass wir uns das anschauen“, betonte Birgit Johannßon. Der Friedberger Günther Mack dagegen ist immer wieder dabei, wenn seine Stadt in den zehntägigen Ausnahmezustand startet. „Jung und Alt kommen zusammen und engagieren sich, so viele Vereine und Gruppen machen mit“, erklärte er seine Begeisterung für das Altstadtfest. Und selbst das zuvor unsichere Wetter spielte mit. „Wir haben alle paar Minuten auf den Regenradar geschaut, aber jetzt stehen wir hier in der Sonne“, so Mack.

Nicht nur für die Besucher, auch für die Teilnehmer ist die Friedberger Zeit etwas Besonderes. Der Wulfertshauser Schützenmeister Helmut Golling sagte kurz vor dem Start des Einzuges: „Bei uns ist es extrem. Seit dem zweiten Altstadtfest sind wir dabei, viele werden damit groß und sind vom ersten Lebensjahr an mittendrin.“ Für den Friedberger Dachdecker Michael Voigt ist das Fest „Arbeit und Freude zugleich. Ich hoffe nur, dass das Wetter weiterhin passt“. Voigt hat mit seiner Firma zu Beginn bei der Friedberger Zeit mitgemacht, dann ein paarmal ausgesetzt. Doch mittlerweile hat ihn das Fieber wieder gepackt: „Diese Veranstaltung ist einfach außergewöhnlich.“

Es dauerte beinahe eine halbe Stunde, ehe sich auch die letzte Gruppe vom Volksfestplatz in Richtung Marienplatz aufgemacht hatte, um dort die Eröffnung der Friedberger Zeit zu feiern. Um 18.50 Uhr trat nach dem Prolog von Reinhold Korper (Stadtwache) Bürgermeister Roland Eichmann vor „sein“ Volk. „Habe die Ehre!“, rief er ihm zu – und aus der dicht gedrängten Menschenmasse schallte es freudig zurück: „Habe die Ehre!“

Eichmann drückte aus, was in der ganzen Stadt greifbar war: „Manche konnten es ja kaum noch erwarten: Wir treten wieder ein in die Blütezeit unserer Stadt, in das 17. und 18. Jahrhundert, in die Epoche des Barocks, eine lebenslustige Zeit.“ Er beschrieb die Bedeutung der streng kontrollierten Historientreue als „das Pfund, mit dem wir wuchern“.

Im Mittelpunkt stünden wie immer die Handwerker: „Hier geben sie Kostproben ihrer Geschicklichkeit und ihres Fleißes“, so Eichmann. Auch die Friedberger Schüler, die in zahlreichen Theateraufführungen ihre lange einstudierten Stücke zeigen, seien wichtige Akteure der Friedberger Zeit. Der Bürgermeister hielt die Besucher auch an, innezuhalten: „Besinnt euch, nutzt die Zeit für euren Seelenfrieden.“ Kurz vor 19 Uhr erfolgte der offizielle Start der Friedberger Zeit mit Böllerschüssen. Das Spektakel hat begonnen – und selbst das Wetter wollte nicht den Spielverderber spielen.

Über den Start des Altstadtfestes berichten wir auf einer Sonderseite. Dort steht auch die erste Folge des „Ratsches am Marienplatz“."S. 5

Themen Folgen