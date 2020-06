vor 39 Min.

Abitur: Friedberger FOS gibt grünes Licht

So sieht es normal beim Abitur an der FOS aus. Heuer sind die Abstände deutlich größer.

Plus Zuletzt wurden Zweifel am Hygienekonzept für die Abschlussprüfungen an der Friedberger FOS laut. Die Verantwortlichen schauten daraufhin noch einmal nach. Was dabei herauskam.

Von Michael Postl

Sicher war man sich in der Friedberger Fachoberschule (FOS) nicht, ob das Hygienekonzept für die Abiturprüfungen auch wirklich steht. Denn in der vergangenen Woche wurden Stimmen laut, ob zum Beispiel in der Turnhalle ausreichend Luftzirkulation vorhanden sei. Die Sorge bestand, dass die durch die Sonneneinstrahlung stickige Halle ein Nährboden für eine Virus-Übertragung sein könnte.

Bereits seit den Pfingstferien bestand ein Hygienekonzept, das am vergangenen Mittwoch einer weiteren Prüfung standhielt. Nun, da das Gesundheitsamt und das Kultusministerium aktualisierte Vorgaben für die Abiturprüfungen herausgegeben hatten, bedurfte es einer weiteren Inspektion.

FOS Friedberg: Das Hygienekonzept steht

Am vergangenen Dienstag fand eine schulinterne Konferenz zu diesem Thema statt. Zudem begutachteten die Verantwortlichen in Begleitung eines geschulten Sicherheitsbeauftragten die Räume und deren Belüftungssituation. Dabei wurde klar: Die Schule ist gerüstet für die über 500 Jugendlichen, die von Donnerstag bis Dienstag kommender Woche ihre Abschlussprüfungen ablegen.

Speziell inspiziert wurden bei dem Rundgang nicht nur die Belüftung, sondern auch die Sicherheitsabstände. Diese sind mit 1,8 Metern in jedem Raum mehr als gegeben. In größeren Räumen betragen sie teilweise sogar zwei Meter.

Fürs Abitur stehen bei der FOS Friedberg elf Räume zur Verfügung

Da auch die neuen Vorgaben des Kultusministeriums und des Gesundheitsamtes strikt befolgt werden, steht einer erfolgreichen Durchführung der Abiturprüfungen nichts im Wege.

Geschrieben wird in der Friedberger FOS in elf verschiedenen Räumen, unter anderem im sogenannten Dreierblock der Schule sowie der Turnhalle. Ansonsten stehen den Schülern die Klassenzimmer zur Verfügung.

Das Mehr an benötigten Räumen hat auch zur Folge, dass die Schule mehr Aufsichtspersonal braucht. In den normalen Klassenzimmern sind mindestens zwei Lehrer im Einsatz, während in der weitaus größeren Turnhalle bis zu sechs Aufsichten den Schülern auf die Finger schauen.

